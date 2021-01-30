NBA’de 10 maç oynandı. Brooklyn Nets, Chesapeake Energy Arena’da konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 147-125 yenerek Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Nets’te James Harden 25 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 25 sayı ve 7 asist, Joe Harris 20, Bruce Brown 19 sayıyla skora destek verdi. Ciddi bir sakatlık sürecini geride bırakan Kevin Durant ise dinlendirildi.

Bu sezon 10. kez kaybeden Thunder’da Shai Gligeous-Alexander ve Theo Maledon 24’er sayıyla oynayarak takımının en skorerleri oldu.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 131-126

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 90-116

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 119-109

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101