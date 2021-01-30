NBA’de 10 maç oynandı. Brooklyn Nets, Chesapeake Energy Arena’da konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 147-125 yenerek Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya yerleşti.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Nets’te James Harden 25 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 25 sayı ve 7 asist, Joe Harris 20, Bruce Brown 19 sayıyla skora destek verdi. Ciddi bir sakatlık sürecini geride bırakan Kevin Durant ise dinlendirildi.
Bu sezon 10. kez kaybeden Thunder’da Shai Gligeous-Alexander ve Theo Maledon 24’er sayıyla oynayarak takımının en skorerleri oldu.
Gecenin sonuçları:
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 131-126
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 90-116
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 119-109
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101