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NBA'da gecenin sonuçları | Utah Jazz - Brooklyn Nets maç sonucu: 118-88

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Brooklyn Nets’i 118-88’lik skorla mağlup ederek sahasında 17. galibiyetini aldı.

25 Mart 2021, Perşembe 12:33 Son Güncelleme:
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NBA'da gecenin sonuçları | Utah Jazz - Brooklyn Nets maç sonucu: 118-88

Jazz’da Ersan İlyasova ikinci kez takımının formasını giydiği müsabakada sayı bulamazken, sahada kaldığı 4 dakikada 2 ribaunt aldı. Utah temsilcisinde Donovan Mitchell 27, Bojan Bogdanovic 18 sayı üretti.

Nets’te Alize Johnson 23 sayı, 15 ribaunt ve Chris Chiozza 10 sayı, 11 asist ile "double-double" yapmalarına rağmen takımlarını mağlubiyetten kurtaramadı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 116-111

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 121-119

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 135-111

Orlando Magic-Phoenix Suns: 112-111

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 94-103

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 107-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 108-128

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 97-122

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-134

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 110-108

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 118-88


İSTANBUL (AA)

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