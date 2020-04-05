NBA2K’da Durant ilk turda elendi

Salgın nedeniyle ara verilen NBA’de basketbolcular evinde karantinaya girse de mücadeleyi bu kez parkeler yerine sanal dünyada sürdürüyor.

NBA’in yıldızlıra NBA 2K oyununda karşı karşıya geldi. İlk tur, çeyrek final, yarı final ve final olarak düzenlenen turnuvanın ilk etap maçları yapıldı.

Favori olarak gösterilen Kevin Durant (Seçtiği takım: LA Clippers), Derrick Jones’a (Bucks) 78-62 yenilerek elendi. Diğer eşleşmeleri de DeAndre Ayton, Patrick Beverley ve Trae Young adını çeyrek finale yazdırdı.