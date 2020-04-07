NBA2K oyuncular turnuvasında çeyrek finaller belli oldu
Corona virüs tüm sportif aktiviteleri durdurunca profesyonel sporcular soluğu oyunlarda aldı. NBA yıldızları da bu akıma dahil oldu. NBA’in yokluğunda NBA’in süper yıldızları NBA 2K20 turnuvasında kozlarını paylaştı. Düzenlenen turnuvada çeyrek finalistler belli oldu.
NBA’in yokluğunda NBA’in süper yıldızları NBA 2K20 turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan organizasyonda çeyrek finale gelindi.
Süper yıldızlar, Xbox One üzerinden kozlarını paylaşıyor. Perşembe günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde.
Derrick Jones Jr. – Montrezl Harrell
Devin Booker – Rui Hachimura
Trae Young – Deandre Ayton
Andre Drummond – Patrick Beverley