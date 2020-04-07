NBA2K oyuncular turnuvasında çeyrek finaller belli oldu

Corona virüs tüm sportif aktiviteleri durdurunca profesyonel sporcular soluğu oyunlarda aldı. NBA yıldızları da bu akıma dahil oldu. NBA’in yokluğunda NBA’in süper yıldızları NBA 2K20 turnuvasında kozlarını paylaştı. Düzenlenen turnuvada çeyrek finalistler belli oldu.

07 Nisan 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
NBA2K oyuncular turnuvasında çeyrek finaller belli oldu

NBA’in yokluğunda NBA’in süper yıldızları NBA 2K20 turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan organizasyonda çeyrek finale gelindi.

Süper yıldızlar, Xbox One üzerinden kozlarını paylaşıyor. Perşembe günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde.

Derrick Jones Jr. – Montrezl Harrell

Devin Booker – Rui Hachimura

Trae Young – Deandre Ayton

Andre Drummond – Patrick Beverley

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...