NBA yıldızı, ölüm tüccarı karşılığında serbest bırakıldı

Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.





ABD BAŞKANI JOE BİDEN DUYURDU

ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.

Biden açıklamasında Brittney Griner'ın dönüşünü kolaylaştırdığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti ve ünlü yıldızının 24 saat içinde eve döneceğini duyurdu.

17 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı.





Rusya’da ‘yasa dışı esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

9 yıl hapse mahkum edilen Griner için Biden, "Karar kabul edilemez" diyerek Rusya'ya Griner'i acilen serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

EN BAŞARILI OYUNCULARDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR

Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor.

Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.





ÖLÜM TÜCCARI OLARAK BİLİNEN VİKTORBOUT KİMDİR?

55 yaşındaki Viktor Bout, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki çatışmaları körükleyen silahlardan kâr elde etmekle suçlanan zamanının en kötü şöhretli silah tüccarı.

Bout dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Tayland'ın ortak düzenlediği bir operasyonla Tayland'da yakalandı ve ABD'de hakim karşısına çıkarıldı.

Afganistan'da Taliban'dan, Libya'da Muammer Kaddafi'ye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Bout'un askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.

Viktor Bout, Bangkok'da, mahkemeye çıkarılmayı beklerken (Ağustos 2009)

ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.