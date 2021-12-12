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NBA yıldızı Luka Doncic, Türk takımını sosyal medyadan takibe aldı

NBA takımlarından Dallas Mavericks forması giyen Sloven yıldız Luka Doncic Türk takımı Semt77 Yalovaspor'u takibe aldı.

12 Aralık 2021, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
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NBA yıldızı Luka Doncic, Türk takımını sosyal medyadan takibe aldı

NBA 'in süper star oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki Sloven basketbolcu, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibinin sosyal medya hesabını takibe aldı.

Semt77 Yalovaspor'u takip etti Luka doncic, yakın arkadaşı Luka Rupnik'in Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor'a transfer etmesinin ardından. Yalavaspor'un sosyal medya hesabını takip etti.

Yalovaspor da Doncic'in sosyal medya hesaplarını takibe başlamasının ardından bu durumu esprili bir paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda "Arkadaşı tanıyan var mı? Takip etmiş de :)" ifadesine yer verildi. İşte Semt77 Yalovaspor'un Luka Doncic paylaşımı...


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