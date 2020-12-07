NBA yıldızı James Harden yasak dinlemedi! Doğum gününe katıldı

NBA'in salgın nedeniyle aldığı yeni kurallara göre hiçbir oyuncu doğum günü, düğün, yılbaşı kutlaması, parti gibi toplu katılım gösterilen yerlere gidemiyor. Gidenlere önemli cezaların verileceği bilinen bu kural, Harden tarafından ihlal edildi. Hem de Rockets'ın ilk idmanını kaçırma pahasına.

Açılış idmanına kaçırmak yerine Lil Baby'nin doğum gününe giden Harden, partide arkadaşına 200 bin dolarlık kol saat ve 100 bin dolar nakit para hediye etti.

Partiye elinde çantayla gelen Harden, 100 bin doları nakit olarak yanında getirdi. 22 Aralık'ta başlayacak olan NBA sezonuna az süre kala böyle bir harekete imza atması Rockets ve NBA yönetimi tarafından hoş karşılanmayacak olan Harden, takımdan ayrılmak istediği için bunu yapmış olabilir.

Yaz aylarında Houston Rockets'ta mutsuz olduğu ve ligi kazanamadığı için ayrılmak istediği söylenen Harden'in, Kevin Durant'le beraber oynayabilmek için Brooklyn Nets'e gitmek istediği iddia edilmişti.







