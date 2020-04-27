NBA yıldızı Gordon Hayward’ın Valorant ace’i çalındı

NBA’de Boston Celtics takımında oynayan Gordon Hayward, Riot Games’in yeni eseri Valonrat’ta tam beşleyecekken son rakibi takım arkadaşı öldürdü.

Corona virüs sebebiyle ertelenen birçok spor organizasyonundan biri olan NBA’de oyuncular kendilerine yapacak başka şeyler aramaya başlıyorlar. Oyun sektörüne yakın olmasıyla bilinen Devin Booker ve Gordon Hayward da yaptığı yayınlarda ilginç olaylarla karşılaşıyor.

Boston Celtics’in oyuncusu Gordon Hayward, yayın esnasında Valorant oynarken şanssız bir olay yaşadı. Dört rakibini alt ettikten sonra ace atmaya çok yaklaşan isim, son rakibini vuramadı ve takım arkadaşı kendisinin ace’ini engelledi.

Haven haritasında Breach oynayan basketbolcu, B alanına Spike’ı kurmuş olan rakiplerine karşı savaşmak zorundaydı. Vandal silahıyla üç rakibini seri kafadan vuruşlarla indiren yıldızın gazabından kapının yanında bekleyen rakibi Cypher da kurtulamadı. Son rakip Jett’i öldürmek için üzerine koşan Hayward, silahının isabetini kaybetti ve mermisi bitince yeniden doldurmak zorunda kaldı. Bu esnada Jett’in arkasından dolaşan Hayward’ın takımındaki Sova, Jett’i bıçaklayarak Hayward’ın son rakibi de öldürmesini engelledi.

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