NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen yıldız basketbolcu Draymond Green'in evi soyuldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre Draymond Green'in Los Angeles'ta bulunan evi, basketbolcu NFL'deki Super Bowl maçını izlerken hırsızlar tarafından soyuldu.

Yıldız basketbolcunun saat, mücevher ve diğer değerli eşyaları çalınırken, Draymond Green'in zararının yaklaşık 1 milyon Dolar olduğu belirtiliyor.

31 yaşındaki tecrübeli basketbolcunun ise Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Super Bowl mücadelesini izledikten sonra evine geldiğinde birçok değerli eşyasının kaybolduğunu fark ettiğini, hırsızların ise penceresinden girerek soygunu gerçekleştrdiği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Polisler şu anda hırsızlık olayını araştırıyor ancak henüz herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi.



