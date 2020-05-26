NBA'de milli oyuncumuz Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers çatısı altında bulunan Andre Drummond çok konuşulacak bir olaya imza attı.

26 yaşındaki pivot pazar günü gittiği bir restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı. Drummond’a servis yapan garson “Bıraktığı bahşişi gördüğümde mutluluktan ağladım. İnsanların böylesine belirsiz zamanlarda gösterdikleri bu tarz nezaketler gerçekten harika.” ifadelerini kullanarak sevincini gösterdi.

Bu olayın basına yansımasının ardından sosyal medyada Drummond hakkında övgü dolu sözler söylendi. 2,11 boyundaki yıldız NBA'de kariyeri boyunca bu yıla kadar Detroit Pistons forması giyiyordu. Ancak bu sezon takasla Cleveland kadrosuna geçiş yaptı.







