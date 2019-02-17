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NBA yetenek yarışmasında Tatum galip geldi

Boston Celtics’ten Jayson Tatum, yetenek yarışmasında galip geldi.

17 Şubat 2019, Pazar 11:07
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NBA yetenek yarışmasında Tatum galip geldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen yetenek yarışmasında Boston Celtics takımından Jayson Tatum galip geldi.

Tatum, final turunda Atlanta Hawks’ın oyun kurucusu Trae Young’ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers’tan LeBron James ile Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’nun oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği 68. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00’te başlayacak.

AA

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