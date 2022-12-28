NBA tarihinde bir ilk: Luka Doncic’ten unutulmayacak maç!

Dallas’ın Sloven yıldızı Luka Doncic, takımının uzatmada 126-121 galip geldiği maçta NBA tarihinde bir ilki başardı. Karşılaşmayı 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle tamamlayan 23 yaşındaki Doncic, lig tarihinde bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1607983069427810304?cxt=HHwWgICyoaGF2tAsAAAA
Luka Doncic, bu muhteşem istatistikleri %68 şut yüzdesi ve 2 top çalma ile süsledi.
Maçın bir diğer hikayesi ise New York Knicks‘in son 45 saniyeye 9 sayı önde girmesiydi. Buna rağmen maçtan kopmayan Dallas Mavericks, Luka Doncic’in inanılmaz basketiyle maçı uzatmaya taşıdı.
Luka Doncic’e Spencer Dinwiddie 25 sayı – 5 asistle; Christian Wood ise 19 sayı – 9 ribaunt – 3 blokla destek verdi. Tim Hardaway Jr. ise 11 sayı attı.
New York cephesinde Quentin Grimes 33 sayıyla ön plana çıkarken Julius Randle 29 sayı – 18 ribauntla harikalar yarattı. Mitchell Robinson 20 sayı – 16 ribaunt yaptı. Immanuel Quickley 13 sayı – 15 asistle mücadele etti.
Geçen sene Dallas forması giyen Jalen Brunson ise bugün forma giymedi. (Eurohoops)