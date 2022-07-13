Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, başarılı performansları ile NBA ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre birçok NBA takımı, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic'e büyük ilgi göstermeye devam ediyor.

Oklahoma City Thunder'da düşünülmüyor

Sırp yıldızın NBA'deki hakları şu anda Oklahoma City Thunder'da bulunuyor. Ancak her ne kadar diğer takımlar ilgi gösteriyor olsa da Oklahoma City Thunder, yeni kadro planlamasında Vasilije Micic'i düşünmüyor.

Micic'in tercihi NBA

Vasilije Micic'in tercihi ise NBA'de forma giymek. Tecrübeli yıldız iddialara göre anlaşma sağlanırsa gelecek sezon NBA'de mücadele etmek istiyor.

EuroLeague şampiyonluğunun mimarı

EuroLeague'de normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Sırp oyun kurucu, takımının EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında yer almıştı. Micic, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de 18.2 sayı, 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



