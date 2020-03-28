Yahoo Sports’un NBA muhabirlerinden Keith Smith’in haberine göre yıldız oyuncunun NBA takımları için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Smith, “NBA off season ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin’in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes’ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen birilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor” ifadelerini kullandı.