Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan ve Final-Four'un en değerli oyuncusu seçilen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, başarılı performansları ile NBA ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Bleacher Report’ta yer alan habere göre Denver Nuggets başta olmak üzere Chicago Bulls ve Milwaukee Bucks, NBA’deki hakları Oklahoma City Thunder'da bulunan Vasilije Micic ile ilgileniyor.

NBA sözleri

Micic, geçtiğimiz aylarda düzenli olarak forma giyme garantisi ile NBA'e gidebileceini şu sözlerle dile getirmişti: "Dürüst olmak gerekirse NBA'e gitme arzum var. Ancak Oklahoma’daki insanlara da söylediğim gibi oraya oynamak için gitmek istiyorum. Tecrübelerime göre, maçlarda oynamanın, takımın bir parçası olmanın, maksimumumu vermek için bana ilham verdiğini gördüm. Her zaman ana rol olmak zorunda değil, ama her zaman bana verilenler için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Diğer şeyler benim elimde değil. Onlara dürüstçe söyledim. Bazılarına kibirli ve aşırı sert gelebilir, ama durum bu."

EuroLeague şampiyonluğunun mimarı

EuroLeague'de normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Sırp oyun kurucu, takımının EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında yer almıştı. Micic, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de 18.2 sayı, 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



