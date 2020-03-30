NBA şov peşinde!

Dünya sporunu durma noktasına getiren koronavirüs salgını, dünyanın en büyük 10 ulusal liginden biri olarak kabul edilen NBA’de maçların 11 Mart ’tan itibaren askıya alınmasına neden olmuştu.

NBA ’deki ertelemenin üzerinden 2 hafta geçerken, bu süreçte 2020 Olimpiyat Oyunları ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da, gelecek yıla taşınınca yaz takvimi boşaldı. NBA yönetiminin de sezonun devam edebilmesi için çalışmalar yaptığı ve planlarında lokasyon olarak 3 seçeneğin üzerinde durduğu bildirildi.

Üniversite kampüsü de ithimaller arasında!

NBA yönetimi,takımı bulunmayan şehirlerdeki merkezi yerlerde maçların oynanabileceği şıkkı üzerinde dururken, Corona virüs ihtimalini en aza indirmek için takımların aynı yerde konaklaması, antrenman yapması ve maç oynayabilmesi gibi faktörleri göz önüne alarak hareket ediyor. Bu nedenle ihtimaler arasında, Las Vegas, Bahamalar ve Ortabatı bölgesinde bulunan bir üniversite kampüsü yer alıyor. NBA yönetimi daha çok, Las Vegas ’ta tüm takımları bir çatı altında toplayıp, bir balo alanını salona çevirmeyi planlıyor. Düşük ihtimaller arasında ise, bir üniversite kampüsünü kapatmak bulunuyor.