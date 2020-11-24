NBA şampiyonu Los Angeles Lakers yenileniyor

NBA’de sezon öncesi hazırlıklar ve transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezon 17'inci şampiyonluğunu kazanan Los Angeles Lakers, yeni sezonda da zirvenin tek sahibi olmak istiyor. Boston Celtics ile aynı sayıda şampiyonluğu bulunan Lakers, 2020-2021 sezonunda 18'inci şampiyonluğunu elde ederek zirvenin tartışmasız sahibi olmayı amaçlıyor. Kaliforniya temsilcisi, sezon öncesi kadrosunda yenilemeye gitti... Yaş ortalamasını düşürmeye çalışan Los Angeles ekibi, Rajon Rondo, Dwight Howard ve Avery Bradley ile yollarını ayırdı.

Pota altı sorununu tecrübeli İspanyol pivot Marc Gasol ile çözen Lakers, Kentavious Caldwell-Pope'la da sözleşme yeniledi

Lakers ayrıca, Atlanta Hawks’ın Alman oyun kurucusu Dennis Schröder, Milwaukee Bucks’ın gard-forvet oyuncusu Wesley Matthews, Los Angeles Clippers’ın atletik forveti Montrezl Harrell’ı kadrosuna kattı.