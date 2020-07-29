NBA ne zaman başlıyor? NBA maçları hangi kanalda?

Basketbol severlerin merakla beklediği NBA karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. NBA'de A Milli Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Buck 53 galibiyet ile Doğu Konferası’nda liderliği göğüslüyor. Hemen ardından Toronto Raptors 46 galibiyet ile ikinci sırada, Boston Celtics 43 galibiyet ile üçüncü sırada ve Miami Heat 41 galibiyet ile çekişmeli geçen sezona dördüncü sırada devam ediyor.

Furkan Korkmaz’ı bu yıl 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Philadelphia 76ers ise 39 galibiyet ile ligde altıncı sırada mücadelesini sürdürüyor.

Batı Konferansı’nda ise Los Angeles Lakers 49 galibiyet ile birinci sırada liderliğini sürdürürken, Los Angeles Clippers 44 galibiyet ve Denver Nuggets 43 galibiyeti elinde bulunduruyor. NBA’in çekişmeli geçecek sezonu, canlı karşılaşmalarıyla S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden basketbol severlerle buluşacak.

Amerikan Basketbol Ligi Heyecanı S Sport Plus’la Her Yerde

NBA dışında, Premier Lig, F1, Moto GP gibi daha birçok önemli spor organizasyonunu kullanıcılarıyla buluşturan S Sport Plus’ta, basketbolseverler maçları canlı olarak ya da maçlar biter bitmez Tekrar-İzle özelliğiyle istedikleri zaman; akıllı telefon, PC ya da geniş ekran seçenekleriyle istedikleri yerde izleyebiliyor. Çoklu ekran özelliğine sahip S Sport Plus, farklı cihazlardan da oturum açma imkânı sunarak,izlemeye başladığınız maçı kaldığınız yerden takip etmenizi sağlıyor.





















S Sport ve Sport Plus’ta Canlı Yayınlanacak NBA Maçları:

30 TEMMUZ PERŞEMBE

01.30 UTAH JAZZ-NEW ORLEANS

04.00 LA CLIPPERS-LA LAKERS

31 TEMMUZ CUMA

21.30 ORLANDO- BROOKLYN

04.00 HOUSTON-DALLAS

1 AĞUSTOS CUMARTESİ

20.00 MİAMİ- DENVER

01.00 NEW ORLEANS- LA CLIPPERS

2 AĞUSTOS PAZAR

23.00 SAN ANTONIO- MEMPHIS

03.30 MILWAUKEE- HOUSTON