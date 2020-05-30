NBA ne zaman başlayacak? Yol haritası çiziliyor

NBA yönetiminin sezonun devamı hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Sezonun tamamlanması ihtimali giderek artarken Amerikan basını da muhtemel geri dönüş için tarih verdi. TRT Spor'un derlediği habere göre, lig yönetimi 31 Temmuz'da sezonu yeniden başlatmayı planlıyor. 30 takımın genel menajerleri ile toplantı yapan NBA Başkanı Adam Silver ve Yönetim Kurulu'nun, kulüplere geri dönüş için bu tarihi söylediği ifade edildi.

Aynı toplantıda sezonun geri kalan kısmı için planlanan 4 senaryo açıklandı ve bir de anket düzenlendi. Direkt playofflar ile sezona başlamak, 20 takımlı grup formatı, 22 takımın katılacağı ve Playoff'a kalanların belirleneceği turnuva formatı ve son olarak 30 takımlı, 72 maçlık normal sezon seçenekleri değerlendirildi.

Yapılan ankette 16 takımın sezonun play-off aşamasından başlaması yönünde oy kullandığı öğrenildi.

NBA yönetiminin yakın zamanda konuya dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Salgın riskini azaltmak isteyen yetkililer, belirlenen formatla birlikte takımları tek bir şehirde toplayarak sezonu noktalamak istiyor.