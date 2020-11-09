NBA maçları seyircili oynatmayı planlıyor

Bu gelişmeyle birlikte takımların antrenman kamplarının, 1 Aralık'ta başlaması öngörülüyor. Takımların sahip olacağı maaş bütçesinin de 109 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Bu önemli sorunların halledilmesinin ardından NBA yönetiminin diğer hedefinin sezona seyircili başlamak olduğu belirtiliyor.

Lig yönetimi, maçların oynatılacağı bölgedeki yerel otoritelerin izin verdiği ölçüde salonlara taraftar almayı planlıyor.

Toplam kapasitenin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde bir çözüm planlanıyor. Bu sayede taraftarlar ile oyuncuların buluşması hedefleniyor.

TRT Spor