NBA idmanlara başlıyor...

Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen, vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı ABD’de, basketbol ligi olan NBA, flaş bir karar aldı. Buna göre ülkede ‘Evde kal’ talimatı olmayan eyaletlerin, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabileceği resmi site üzerinden duyuruldu. Tesislerde takım olarak değil bireysel olarak çalışmaların yapılabileceği öğrenilirken, ABD’de son olarak Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla ilgili önlemler gevşetilmişti.