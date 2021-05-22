NBA, Fortnite etkinliği için Epic Games ile anlaştı

NBA ve Epic Games, 21 Mayıs’tan itibaren Fortnite mağazasına içerik sağlayacak bir anlaşma yaptı. NBA damgalı bu içerikte takım formaları ve karakterler için kozmetik aksesuarlar yer alacak. Epic Games ve basketbol ligi arasındaki anlaşma ayrıca Fortnite'da düzenlenecek özel bir turnuvayı kapsıyor ve Fortnite Creative için daha fazla özellik duyurulacağı da açıklandı.

Fortnite ayrıca, Utah Jazz’dan Donovan Mitchell ve Atlanta Hawks’tan Trae Young’un kişisel olarak seçtiği özel aksesuarları içeren paketleri de mağazasına ekleyecek. Bu paketler “Locker Bundles” olarak adlandırılacak.

The Fortnite x NBA: The Crossover etkinliği aynı zamanda Fortnite x NBA Team Battles adı verilen bir mücadele sistemine sahip olacak. Bu sistem oyuncuların basketbol ligindeki favori takımlarını temsil ettiği oyunlar oynayarak oyun içi para kazanmalarını sağlayacak.

Bu, Epic Games ile büyük bir spor ligi arasındaki ilk ortaklık değil. Kasım 2020'de National Football League (NFL), takımlarının hem Fortnite hem de Psyonix Studios’a ait Rocket League'de yer alması için oyun yayıncısı ile anlaşma imzaladı.