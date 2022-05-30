NBA 'de Doğu Konferansı şampiyonu, yedinci maç sonunda belli oldu. Serinin son maçında Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 100-96 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Seriyi 4-3 kazanırken deplasmandan 3 galibiyet çıkarmayı başaran Boston Celtics, NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.

Boston'da Jayson Tatum; 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ile yıldızlaşırken Marcus Smart ve Jaylen Brown da 24'er sayıyla oynadılar.

Doğu Konferansı Final Serisi Larry Bird MVP Ödülü'nün sahibi de Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum oldu.

Miami'de Jimmy Butler'ın 35 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Bam Adebayo da 25 sayı, 11 ribaunt ile maçı tamamladı.