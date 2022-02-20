NBA All-Star hafta sonlarının en merakla beklenen etkinliklerinden smaç yarışması, bu sene beklentilerin çok altında kaldı. Birçok hatanın damga vurduğu 2022 Smaç Yarışması'nı New York Knicks'ten Obi Toppin kazandı.

Geçtiğimiz yıl Portland'dan Anfernee Simons'ın ardından ikinciliği alan Obi Toppin, bu yıl rakiplerinin de çok etkin performans gösterememesiyle zafere ulaştı. Cole Anthony ve Jalen Green'in de katıldığı yarışmada Toppin, finalde Juan Toscano-Anderson'ı 92-69 ile geçerek yarışmayı kazanmayı başardı.





All-Star'ın düzenlendiği Cleveland'dan araçla yaklaşık 3 saat uzaklıktaki Dayton Üniversitesi'nde okuyan Toppin; yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Pek çok efsane isim, smaç yarışmasını kazandı. Benim adımın da kazananlar arasında yer alması özel bir şey. Bunu hafife almıyorum. Ayrıca Ohio'da bunu başarmak benim için çok şey ifade ediyor. Burası benim ikinci evim gibi" ifadelerini kullandı.