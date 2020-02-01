NBA All-Star’a Kobe Bryant ayarı

NBA Yönetimi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Lakers’ın efsanesi Kobe Bryant’ın anısına All-Star maçının formatını değiştirdi.

17 Şubat’ta Chicago’da yapılacak organizasyonun ilk 3 periyodu da 0-0 başlayacak, her çeyreğin galibine para ödülü verilecek. 3 periyodun sonunda takımların sayıları toplanacak ve önde olan takımın sayısına, Kobe’nin forma numarası olan ‘24’ eklenecek ve süresiz oynanacak son periyottaki hedef sayı belirlenecek.

Örnek olarak; 100-95’lik skor varsa 124’ü bulan takım kazanacak. 95-95’le girilirse 119 sayıya ulaşan ekip galip tamamlayacak.

Öte yandan All-Star’da ise yedekler şu şekilde oldu:

Batı: Jokic (D.Nuggets), Lillard (Portland), Mitchell ve Gobert (Utah), Ingram (New Orleans), Chris Paul (Oklahoma), Westbrook (Houston).

Doğu: Butler (Miami), Ben Simmons (Philadelphia), Lowry (Toronto), Adebayo (Miami), Tatum (Boston), Middleton (Milwaukee), Sabonis (Indiana).