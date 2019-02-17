NBA 3 sayı yarışmasını Harris kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen 3 sayı yarışmasını, Brooklyn Nets’in skoreri Joe Harris ilk sırada bitirdi.
Harris, 3 sayı yarışmasının final turunda Golden State Warriors’tan Stephen Curry ve Sacramento Kings’ten Buddy Hield ile karşılaştı.
Final turunda Curry 24, Hield 19 sayı elde etti. Harris ise finalde 26 sayı kaydederek 3 sayı yarışmasında şampiyonluğa ulaştı.
NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers’tan LeBron James ile Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’nun oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği 68. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00’te başlayacak.
AA