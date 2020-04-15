Corona virüs günlerinde oyunseverler sık sık FIFA, PES ya da NBA 2K oyunlarına sarıyor. Özellikle kariyer mod artık online'dan daha cezbedici hale geldi. Bu nedenle Basketbol ve oyunseverlerin bir numaralı tercihi haline gelen NBA 2K'nın 2020 versiyonunda yer alan oyuncular arasındaki güç dengeleri hep merak konusu oluyor.

İşte ilk 20 sırayı sizlerle paylaşıyoruz.

20. Blake Griffin – 88

19. Rudy Gobert – 88

18. Donovan Mitchell – 88

17. Kemba Walker – 88

16. Jimmy Butler – 88

15. Karl-Anthony Towns – 89

14. Klay Thompson – 89

13. Russell Westbrook – 90

12. Nikola Jokic – 90

11. Kyrie Irving – 91

10. Joel Embiid - 91

9. Damien Lillard - 92

8. Paul George - 93

7. Anthony Davis - 94

6. Stephen Curry - 95

5. James Harden - 96

4. Kevin Durant - 96

3. Giannis Antetokounmpo - 96

2. Kawhi Leonard - 97

1. LeBron James - 97