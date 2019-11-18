National Basketball Association (NBA), National Basketball Players Association (NBPA) ve espor şirketi olan ESL ile işbirliği yaparak NBA 2K20 Global Championship turnuvasını duyurmuştu. 115 bin dolarlık ödüle sahip olan NBA 2K20 Global Championship, dünya çapındaki yetenekli NBA 2K20 oyuncuları bekliyor. Turnuva, Ekim 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında çevrimiçi karşılaşmaları ve çevrimdışı etkinlikleri içerecek. Amerika’da yapılacak finalde ise oyuncular ilk defa yapılan dünya çapında NBA 2K20 şampiyon tacını kazanmak için yarışacak.

Ekim ile Kasım 2019 arasında yeteneğine güvenen NBA 2K20 oyuncuları, Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri içerisinde yerel çevrimiçi müsabakalarla eleme sistemine girerek bölge finaline doğru ilerleyecek. Bölgesel finaller ise Los Angeles, Paris ve Sydney’deki ESL stüdyolarında gerçekleştirilecek ve her kazanan 15 bin dolar dolar para ödülüyle birlikte NBA ve 2K’dan özel ödüller kazanacak.

Genel Final 22 Şubat 2020 tarihinde ESL’in Los Angeles stüdyosunda yapılacak ve sekiz finalist ilk defa yapılan turnuvanın global şampiyonluk tacını kazanmak için yarışacak.