NBA 2K20 fiyatıyla şaşırttı!
Oyun konsollarının en çok oynanan basketbol oyunu olan NBA 2K20 şok bir fiyatla tüm oyunseverlerin gözüne girdi. Playstation Store'da oyunun fiyatının düşmesinin ardından kullanıcılar oyunu alırken, 2K21'in de nasıl bir oyun olacağına dair görüşler ortaya çıktı.
Playstation Store'da şok bir indirimle 22 TL'ye düşen NBA 2K20, bu hafta E-Spor rehberinde incelendi! NBA 2K20'nin bilinmeyen özellikleri neler ve 2K21'de bizi neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda!
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