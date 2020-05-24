NBA 2K20 fiyatıyla şaşırttı!

Playstation Store'da şok bir indirimle 22 TL'ye düşen NBA 2K20, bu hafta E-Spor rehberinde incelendi! NBA 2K20'nin bilinmeyen özellikleri neler ve 2K21'de bizi neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda!

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