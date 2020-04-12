NBA 2K turnuvasının şampiyonu belli oldu

Corona virüs salgını esnasında düzenlenen NBA 2K turnuvasının şampiyonu, finalde takım arkadaşı Deandre Ayton’ı mağlup eden Devin Booker oldu.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Devin Booker’ın adına bir hayır kurumuna 100 bin dolar bağışlanacak.

Finale kadar çıktığı üç maçta sırasıyla Michael Porter Jr, Rui Hachimura ve Montrezl Harrell ile karşılaşan Booker, rakiplerini sırasıyla geride bırakarak adını finale yazdırdı. Booker’ın finaldeki rakibi Ayton ise turnuva boyunca Zach LaVine, Trae Young ve Patrick Beverley gibi isimleri mağlup etmeyi başardı.

İki maç üzerinden oynanan final serisini 2-0 kazanan Booker, NBA 2K turnuvasını şampiyon olarak tamamladı.