NBA 2K Oyuncular Ligi kuruldu

NBA’in corona virüs nedeniyle olmadığı günlerde elini taşın altına koyan 2K Sports, NBA 2K Oyuncular Ligi kurdu.

NBA Oyuncular Birliği (NBPA) yaptığı resmi açıklamada Kevin Durant ve Trae Young ile birçok NBA oyuncusunun içinde bulunduğu bir 2K Turnuvası oluşturulduğunu duyurdu.

Turnuvayı kazanan oyuncu, 100 bin dolar değerindeki ödülle coronavirus salgınını desteklemek adına bağış yapacak. 2K Sports İkinci Başkanı Jason Argent, yaptığı açıklamada “Tüm dünyadaki taraftarlara basketbolu getirmek ve bu belirsiz zamanlarda insanlara yardım etmek adına NBA ve NBPA ile ortaklık kurduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Xbox One üzerinden oynanacak turnuvada oyuncular tek maçlı eleme usulü şeklinde birbiriyle karşılaşacak.

Lige katılacak basketbolcu listesi şu şekilde:

Kevin Durant, Brooklyn Nets (96)

Trae Young, Atlanta Hawks (90)

Hassan Whiteside, Portland Trailblazers (87)

Donovan Mitchell, Utah Jazz (87)

Devin Booker, Phoenix Suns (86)

Andre Drummond, Cleveland Cavaliers (85)

Zach LaVine, Chicago Bulls (85)

Montrezl Harrell, Los Angeles Clippers (85)

Domantas Sabonis, Indiana Pacers (85)

DeAndre Ayton, Phoenix Suns (85)

DeMarcus Cousins (81)

Michael Porter Jr., Denver Nuggets (81)

Rui Hachimura, Washington Wizards (79)

Patrick Beverley, Los Angeles Clippers (78)

Harrison Barnes, Sacramento Kings (78)

Derrick Jones Jr., Miami Heat (78)