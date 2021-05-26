Nazmiye Muratlı, üst üste 3. kez altın madalya hedefliyor

Kalça çıkığıyla dünyaya gelen 41 yaşındaki Nazmiye Muratlı, hastalığının felce dönüşmesi üzerine hiç yürüyemedi. Arkadaşının önermesi ve annesinin desteğiyle 25 yaşında haltere başlayan Nazmiye, üç aylık çalışmasının ardından katıldığı Portekiz’deki Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü, 2007’de Yunanistan’da ise Avrupa Şampiyonu oldu.

Nazmiye, daha sonra 2010, 2014 ve bu yıl Gürcistan’da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası’nda birincilik, 2012 ve 2016’da da paralimpik oyunlarında altın madalyaya ulaşmayı başardı.

Üst üste 2 defa olimpiyat, 3 defa da Dünya Şampiyonluğuna uzanan milli sporcu, Türkiye’yi bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda temsil edecek. Milli sporcu, olimpiyat madalyası için çalışmalarını Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki 19 Aralık Spor Salonu’nda sürdürüyor.

Nazmiye: "Hedefim altın madalya"

Milli sporcu Nazmiye Muratlı, AA muhabirine, kendisini haltere annesinin teşvik ettiğini söyledi. Babasının, evlerinin inşaatında çalışırken "Halterci mi olacaksın başıma?" dediğini anlatan Nazmiye, "Babamın dilek kapısı açıktı herhalde, oldu." dedi.

Nazmiye, o günden bu yana katıldığı her turnuvaya derece almak için çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üçüncü kez olimpiyatlara gideceğim, orada da altın alırsam 3’te 3 altın madalyalı bir kız olacağım. Öncelikli hedefim altın madalya alıp, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek olacak. Bunu da ben yıllardır kollarım ve ellerimdeki sıkıntılarıma rağmen her gittiğim maçta altın madalyamı alıp yapıyorum. Orada İstiklal Marşı’mızın okunması benim için bambaşka bir şey. Zor şartlarda eşimle birlikte antrenman yapmama rağmen inşallah o altın madalyayı ülkemize getireceğiz."

Nazmiye Muratlı’nın en büyük destekçisi olan ve antrenmanlarında ona eşlik eden kocası Muhsin Muratlı da "Ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde eşimle birlikte sırt sırta, omuz omuza verip temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.