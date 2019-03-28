Mersin’de gerçekleşen Okullar Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası’nda Diyarbakır Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışan Nazlıcan Sain, Türkiye üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen şampiyonada, genç bayanlar tüfek yarışmalarında poligona çıkan Nazlıcan Sain, Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Türkiye üçüncülüğü madalyasını kazandırdı. Kente dönen başarılı sporcuyu Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut ve beden eğitimi öğretmeni atlı ağırladı. Türkiye üçüncüsü öğrencilerine yakın ilgi gösteren Yakut ve Atlı, Nazlıcan’la gurur duyduklarını söyledi. Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, Nazlıcan’la çok yakından ilgilendiklerini kaydetti. Yakut, öğrencilerinin hem antrenmanlarda hem de müsabakalara katılmasında rahat etmesi için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti. Yakut, tüm imkanlarını Nazlıcan’ın başarılı olması için seferber ettiklerini dile getirerek, şöyle dedi:

“Öğrencimize her konuda destek olduk ve yanında yer aldık. Diyarbakır’da antrenmanlara katılmasını en iyi şekilde sağlamak için imkanlarımı kullandık. Bireysel olarak da Nazlıcan’a destek oldu. Onunla hem ben hem öğretmen arkadaşlarımız yakından ilgilendi. Müsabakalara katılması yönünde de hiçbir fedakarlıktan kaçmadık. Verdiğimiz emeğin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz. Mersin’de gerçekleşen Okullar Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası’nda öğrencimizin üçüncü olarak karşımızda olması, bizleri gururlandırdı. Nazlıcan’ı başarılarından dolayı kutluyorum ve ona emek veren antrenörlere de teşekkür ediyorum.”

Beden Eğitimi Öğretmeni Remzi Atlı da Nazlıcan’la gurur duyduklarını ifade etti. Atlı, “Öğrencimizin Mersin’de çok iyi mücadele ettiğini biliyoruz. Elde ettiği dereceyi de bu nedenle çok önemsiyoruz. Nazlıcan’a destek veren ve onun müsabakalar katılması konusunda tüm imkanları seferber eden Müdiremiz Ufuk Yakut’a teşekkür ediyorum. Onun desteğiyle Nazlıcan Mersin’de başarılı oldu. Nazlıcan’ı en iyi şekilde çalıştıran antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencimizi de yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

İHA