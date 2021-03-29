Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'den altın madalya
Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonya’nın Gniezno kentinde düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası’nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.
Nazlıcan-Bengisu çifti, finalde Polonyalı rakipleri Zuzanna Jankowska ve Anastasia Khomıchı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Millilerimiz sırasıyla; ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Azurmendi ve Beatriz Corrales’i 2-1, çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Magnusson ve Clara Nistad’ı 2-0 ve yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruss ve Helis Pajuste’yi 2-0 mağlup mağlup etmişti.