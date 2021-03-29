Nazlıcan-Bengisu çifti, finalde Polonyalı rakipleri Zuzanna Jankowska ve Anastasia Khomıchı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Millilerimiz sırasıyla; ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Azurmendi ve Beatriz Corrales’i 2-1, çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Magnusson ve Clara Nistad’ı 2-0 ve yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruss ve Helis Pajuste’yi 2-0 mağlup mağlup etmişti.