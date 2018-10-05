Olimpiyatla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez "Olimpiyatlara gelmek her sporcunun ve antrenörün hayalidir. Bizde bu hayali gerçekleştirmek için çok çalıştık ve çok zor olan olimpiyatların kotasını aşarak buraya gelmeye hak kazandık. Türkiye de bu kotayı sadece Erzincanlı sporcu Nazlıcan İnci aşabildi. Buda bizim için ayrı bir gurur oldu. Hedefimiz ülkemizi bütün dünyanın katıldığı bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmektir.Bizim bu turnuvaya hazırlanmamıza destek veren Türkiye Badminton Federasyonuna Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve sporcumuzun kulübü olan Erzincan Türk Telekom Spor kulübüne Teşekkür ederiz." dedi.

İHA