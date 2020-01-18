9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı Savranbaşı, çalışmalarını Özgür ve Aysel Gümüşlü ile sürdürüyor. Geçen yıl büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan genç sporcu, 16 yaşında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı. Özgür Gümüşlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcusunun 2019’da ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığını hatırlatarak, yarışma tecrübesi olmamasına rağmen güzel sonuçlar aldığını söyledi.

Almanya’daki Dünya Şampiyonası’nda kota alarak çok önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Gümüşlü, "En genç sporcu olarak da olimpiyat kotasını aldık. Yılı olimpiyat kotası alarak tamamladık. Bizim için güzel bir yıl oldu. Çalışmalarımız amacı olimpiyatlara kalmak yönündeydi. Günde iki antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Çok mutluyuz, cimnastikte kadınlarda da başarılı olduğumuzu gösterdik. Olimpiyatlarda da finale kalıp, madalya almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstikrarlı ve çalışkan"

Özgür Gümüşlü, Nazlı Savranbaşı’nın istikrarlı ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dört yaşından itibaren her gün birlikteyiz, günde 5-6 saat antrenman yapıyoruz. Nazlı kolay gelmedi buralara, çok zor süreçler yaşadı, sakatlıklar da oldu. Tabii ki hiçbir antrenmanı kaçırmadı, çok düzenli geliyordu. Güzel çalışmalarla birlikte Nazlı yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Büyük yarışmalar oldukça ilk etapta biraz zorlandı. Yarışma tecrübesi olmadığı için de bazı yarışmalarda finale kalamadan geri döndük, güzel yarışamadığımız anlar oldu. Ama tabii ki bu bir süreç, çalışarak eksiklerimizi düzelttik."

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldıktan sonra çalışma tempolarını artırdıklarını kaydeden Gümüşlü, şunları aktardı:

"Hazırlıklarımızı çift antrenmanla sürdürüyoruz. Olimpiyattaki diğer rakipler de güçlü. Onlarla baş etmek için antrenman tempomuzu artırmamız gerekiyor. Biz de böyle yapıyoruz, düşüncemiz orada bir final yapmak. Olimpiyatlar kolay değil, dünyanın en zor yarışması. Elimizden gelen en iyi şekilde yarışacağız. Oradaki hedefimizi final olarak belirledik, inşallah da başaracağız."