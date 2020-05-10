Nazım’a kapılar açık!

Sağ bek arayan takımların gündeminde ilk sırada yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare için yönetimden flaş açıklama... Kırmızı-Beyazlılar’ın 1 numaralı ismi, Başkan Ali Şafak Öztürk, “Nazım Sangare için gelmiş resmi bir teklif yok. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli de yok. Teklif gelirse konuşuruz. Her oyuncu için tekliflere açığız. Teklif gelirse değerlendiririz. Nazım sevdiğimiz bir futbolcumuz. Almanya’da 3. Lig’den gelmesine rağmen kısa sürede kendisini çok geliştirdi. Takımda kalmasını isteriz” açıklamasında bulundu.

‘Sinan Gümüş kalabilir’

Kiralık olarak oynayan Sinan Gümüş hakkında da görüş belirten Öztürk, “Sinan Gümüş’ü kısa zamanda çok sevdik. Bize önemli katkıları oldu. Takımda kalmasını isteriz. Kendisiyle görüşüyoruz. Şehre ve kulübümüze iyi uyum sağladı. Şu an başka bir kulübün oyuncusu. Kiralık geldi ve opsiyonu yok. Sürece bakacağız”