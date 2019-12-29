Antalyasporlu Nazım Sangare, Galatasaray'a farklı mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi ve Galatasaray'a transfer olacağına ilişkin iddialara da yanıt verdi.

Sangare şu anda Antalyaspor'u tekrar ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini, transfer teklifinin kendisini ilgilendirmediğini ve sadece takımının başarısına odaklandığını söyledi.

Sangare maç sonu transfer açıklamasında, "Transfer beni şu an hiç ilgilendirmiyor. Bilmiyorum bana gelen hiç bir şey yok. Antalyaspor benim için çok önemli bir takım. Şu anda burada oynuyorum. Antalyaspor'a yardım etmem lazım. Şuanda transferi hiç düşünmüyorum." sözlerini kullandı.

10 maçtır kazanamayan Antalyaspor'un gidişatı ile ilgili de konuşan Milli futbolcu, "Çok basit goller yiyoruz. İyi pozisyonlar da yakalayamıyoruz. Çok çalışmamız lazım. Biraz dinlendikten sonra yüzde 100 ile devam etmemiz lazım."