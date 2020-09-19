Nazım Sangare transferi yeni haftada...

Siyah-Beyazlı formayla tam 4 sezon başarıyla görev yapmasının ardından Gökhan Gönül’le yolların ayrılması sonrasında yönetim, sağ bek transferinde atağa kalkmıştı. Bu doğrultuda Antalyaspor’un Milli sağ beki Nazım Sangare için girişimlerde bulunan yönetim, bu konudaki temaslarını hızlandırdı. Kara Kartal’ın oyuncularına ilgisinin olduğunu belirtip iyi bir teklif gelmesi halinde satışa hazır olduklarını söyleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi yeni haftada bitirmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımında görmek istediği isimler arasında yer alan Nazım’ın, yeni haftada Siyah- Beyazlı formayı giyeceği düşünülüyor.