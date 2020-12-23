Nazım Sangare: Şu an konuşma zamanı değil!

Medipol Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Nazım Sangare, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Bir arkadaşının Koronavirüs dolayısıyla vefat eden babası için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Sangare maçla ilgili, “Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz önemli bir maçtı. Benim Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. O yüzden çok gurur duyuyorum. Bu camiada gol atmak çok güzel bir his. Benim için çok güzel bir şey ama geçen haftalar bizim için çok kötüydü. O zaman konuşmadık. Şu an da konuşma zamanı değil bence. Yolumuza devam etmemiz lazım. Mücadeleye devam etmeliyiz.” dedi.

Performansıyla ilgili ise Nazım Sangare, “Aslında ben oynasam da oynamasam da herkesin bu camia için mücadele etmesi, savaşması gerekiyor. Bugün ben oynadım, haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet almak. Tabii ki ben bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım.” diye konuştu.