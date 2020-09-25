Nazım Sangare: Hiç yabancılık çekmedim

Sarı-Lacivertliler'in, Antalyaspor'dan renklerine bağladığı Nazım Sangare dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Kısa sürede takım arkadaşlarına sağladığı uyumla dikkat çeken milli futbolcu ortaya koyduğu mücadeleyle hazır olduğunu da gösterdi. Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Kendimi çok formda hissediyorum. Milli takımda birlikte oynadığımız Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan gibi arkadaşlarım bana hiç yabancılık çektirmedi" ifadelerini kullandı.

'Karar teknik heyetin'

Galatasaray derbisinde oynamak istediğini belirten Nazım, "Önümüzde çok kritik bir Galatasaray maçı var. Camia için çok önemli bir karşılaşma. Ben de her yeni gelen futbolcu gibi bu anlamlı maçta forma giymek istiyorum. Ancak bu konuda son kararı verecek olan teknik heyettir" dedi.

'Nereden geldiğimi unutmam'

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe'ye transfer olan milli sağ bek Nazım Sangare için veda klibi hazırladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Nazım'ın da demeçlerine yer verildi. Başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Antalyam. Artık ayrılık vakti geldi. Ben yola çıktım ama nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmam. Her şey için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Akrepleri büyük Antalyaspor taraftarını hiçbir zaman unutmayacağım. Siz de lütfen beni unutmayın. Hakkınızı helal edin."