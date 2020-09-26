Nazım Sangare: Ben dahil herkes Galatasaray maçına hazır

Kanarya'nın, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Milli sağ bek Nazım Sangare dünkü antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Türkçesinin hâlâ mükemmel olmadığını belirterek, "Zor sorular sormayın lütfen" şeklinde bir şaka yaptı. Fenerbahçe forması giyeceği için gururlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Erol hoca hücum oynatıyor. Ben de hücuma çıkmayı seven bir oyuncuyum. Oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" dedi.

'Antalya'ya göre fark çok'

Sarı-Lacivertliler'in antrenmanlarının çok ağır olduğunu vurgulayan Nazım, "3 gün içinde idman performansına alıştım. Bayağı bir fark var Antalya’ya göre. Çok iyi oyuncular da var. Sosa’ya bakıyorum, Gustavo’ya bakıyorum çok tecrübeliler. Onlardan fazlasıyla şeyler öğreneceğim" şeklinde konuştu.

'Galibiyetle döneceğiz'

Yarın oynanacak Galatasaray derbisini de değerlendiren başarılı futbolcu, "En önemli haftada geldim. Hemen geçen maçtan sonra onu hissettim, takımda çok büyük konsantrasyon vardı. Herkes Galatasaray maçına odaklanmıştı. Bütün takım da hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız maça kadar bekleyemiyoruz, hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" yorumunda bulundu.

'Gökhan Gönül'den çok şey öğreneceğim'

Rekabete gireceği Gökhan Gönül’ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, "Ben buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli Takım oyuncusuyum orada da ilk 11 hedefindeyim" ifadelerini kullandı.

'Sinan 'gelmelisin' dedi'

Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe’ye gelmeden önce konuştuğunu kaydeden tecrübeli sağ bek, ‘’Çok mutluydu ve bana ‘kesinlikle gelmelisin’ dedi. Karar benim için çok kolaydı’’ dedi.

'Efsane olacağım'

Milli oyuncu örnek aldığı isimler için de, "Ben her zaman Dani Alves’e ve Marc elo’ya bakıyorum. Onlar gibi bekleri örnek alıyorum. İnşallah bir gün bu takımda efsanelerden biri olacağım’" diye konuştu.