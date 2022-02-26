Nazım Gülay: Bir an önce ateş hattından çıkmalıyız
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay, 1461 Trabzon maçını kazanıp ateş hattından çıkmaları gerektiğini ifade etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor, yarın evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Caner Ak görev alacak.
Teknik direktör Nazım Gülay, galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce ateş hattından çıkmalıyız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.