İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 32 puanla zirve ortağı Nazilli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde averajla liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Nazilli ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Fethiyespor'u yenerek zirveyi ele geçirmek isterken, Fethiyespor ise liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor.

3'üncü Grup'ta 35 puanlı lider Somaspor evinde 33 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. İç sahada namağlup unvanını koruyan Soma temsilcisi, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, zirve takipçisi Diyarbekirspor'a konuk olacak. Düşme hattındaki Kızılcabölükspor ise bir basamak üstündeki Çankaya FK ile deplasmanda karşılaşacak. Tüm maçlar 13.00'te başlayacak.