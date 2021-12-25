DoğanAkı'nın cenazesi yarın Nazilli Yıldırım Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

DOĞAN AKI KİMDİR?

İzmir'de yaşayan ve Nazillili olan Doğan Akı, 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan sonra Altay'a ardından Beşiktaş 'a transfer oldu. Akı, A Milli Takım oyuncusu olarak birçok maçta Türkiye'yi temsil etti. Nazilli'den çıkan ilk milli takım oyuncusu olan Akı, futbolu bıraktıktan sonra 16 yıl antrenörlük yaptı.