Nazilli, son 6 haftada Karacabey Bld., Nevşehir Bld. (D), Modafen, Halide Edip Adıvarspor (D), Malatya Yeşilyurt Bld. ve Gölcükspor'la (D) karşılaşacak.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, "Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelip çalışmalarımıza başlayacağız. Lige kaldığı yerden devam edeceğiz. İlk maçımızda da kendi sahamızda lider Karacabey Belediyespor'u konuk edeceğiz. Bu önemli karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılmayı hedefliyoruz. Çünkü bu karşılaşma bizim için çok önem arz ediyor" dedi.

DHA