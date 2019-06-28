Nazilli'den Kaymakam Küçük'e ziyaret

TFF 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor'da Nurettin Özkat başkanlığındaki yeni yönetim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ü ziyaret etti.

28 Haziran 2019, Cuma 12:05
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Nazilli'den Kaymakam Küçük'e ziyaret

Siyah-beyazlı kulübe verdiği destekle bilinen Kaymakam İbrahim Küçük, yeni yönetim kuruluna gelecek sezonda başarılar diledi. Kaymakam Küçük, geleceğe yapılan yatırımlarla kazananın her zaman Nazilli olacağını belirtti. Nazilli Belediyespor Başkanı Nurettin Özkat da desteklerinden dolayı Küçük'e teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilgili kaymakamımızla fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

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