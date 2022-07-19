Futbola Muğlaspor'da başlayan Alim, Bucaspor altyapısında oynadıktan sonra Altınordu'da profesyonel oldu. Geçen sezon 3 gol, 8 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu Bursa Nilüfer, Karacabey, Sarıyer, Etimesgut Belediyespor'da da top koşturdu.

Kırıkhanspor'da profesyonel olan Nurettin sırasıyla Anadolu Üsküdar, Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Uşakspor, 1922 Konya, Somaspor, Diyabekirspor'da görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Üsküdar, Uşak ve Soma'da kupa kaldırdı. Futbola Yeni Milasspor'da başlayıp Fethiyespor'da profesyonel olan Hakkı Can ise Sakaryaspor, Kastamonu, Karacabey kulüplerinde de oynadı. Nazilli yeni sezon hazırlıklarına da tesislerinde kurban keserek dualarla başladı.

DHA