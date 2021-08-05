Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan, transferi şimdilik tamamladıklarını açıkladı. Tesislerinde çalışıp sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında devam edecek siyah-beyazlılarda Başkan Yelkovan, "Transferimizi tamamladık. Ancak teknik heyetimizin isteği doğrultusunda takviye yapabiliriz. Eksikliğini hissettiğimiz mevkilere yeni oyuncuları kadromuza dahil edebiliriz" dedi. Nazilli Belediyespor, ligdeki ilk maçını 5 Eylül'de Kırklarelispor'la deplasmanda oynayacak.