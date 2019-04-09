Nazilli'de Görkem korkuttu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bitime 4 hafta kala lider Trabzon Hekimoğlu ile puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem Bitin, mide bulantısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1 aydır mide bulantıları geçiren genç futbolcuya endeskopi uygulandı. Ultrasonu da çekilen Görkem'in strese bağlı olarak mide sorunu yaşadığı belirlendi. 1 hafta ilaç tedavisi görecek Görkem Bitin'in hafta sonu oynanacak Yomraspor maçına yetişmesi bekleniyor.
DHA